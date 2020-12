Dakar, le 2 déc APS) - Les députés ont voté, mercedi, à l’unanimité et sans débat le budget 2021 du ministère des Forces armées arrêté à 262 milliards 880 millions 124 mille 434 francs CFA, contre 198 milliards 903 millions 781 mille 661 francs CFA soit un hausse de 64 milliards en valeur relative, a constaté l’APS.

Les travaux ont été dirigés par le président de l’assemblée nationale, Moustapha Niass.



Le ministre des Forces armées Me Sidiké Kaba a défendu le budget aux côtés de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, de Samba Sy en charge du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions.

Le budget 2021 de ce département ministériel est réparti en quatre programmes.

Le programme axé sur ’’le pilotage, la coordination et la gestion administrative’’ bénéficie d’un montant de crédits de 30 milliards 19 millions 651 mille 565 francs CFA.

Pour le programme ’’défense du territoire national’’ le montant alloué est de 157 milliards 387 millions 389 mille 825 francs CFA.

Plus de 80 milliards seront consacrés au programme ’’Sûreté et maintien de l’ordre’’.

Le programme ’’opérations à caractère industriel et commercial’’ va bénéficier de crédits fixés 150 millions de francs CFA.

