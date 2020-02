Niakhar (Fatick), 17 fév (APS) - Plus de 70.000 femmes et enfants ont été enrôlés dans les mutuelles de santé dans le cadre de la campagne ’’Un million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé’’, a annoncé, dimanche, le directeur des opérations de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ACMU), Serigne Diouf.



’’Nous sommes à plus de 70.000 femmes et enfants déjà enrôlés dans le cadre de cette campagne et elle continue’’, a déclaré M. Diouf.



Il s’exprimait lors d’un gala de lutte organisé à Niakhar pour saluer l’engagement de l’ancien lutteur et roi des arènes, Yakhya Diop Yékini, dans la promotion de la CMU et de cette campagne de parrainage d’un million de femmes et d’enfants.



’’Il y a beaucoup de bonnes volontés qui se sont manifestées pour répondre à cet appel de solidarité en faveur de la CMU lancé par le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye et du ministre conseiller, Youssou Ndour’’, a t-il dit.