Fatick, 19 mai (APS) - Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a offert 62 kits d’appui psychosocial aux enfants du département de Fatick, dans le but de les aider à mieux vivre le confinement en cette période de pandémie de coronavirus.

Le don a été remis lors d’une cérémonie symbolique au préfet du département de Fatick, Demba Touré, en présence de membres du comité départemental de protection de l’enfance (CDPE) de Fatick.

Selon la directrice de la promotion et de la protection des groupes vulnérables à la Direction générale de l’Action sociale, Coumba Wade Ndao, ‘’ces kits d’appui psychosocial sont composés de kits d’hygiène et de kits récréatifs’’. L’objection selon elle est de "divertir et occuper les enfants qui sont pratiquement en situation de confinement à domicile depuis pratiquement l’arrivée du nouveau coronavirus au Sénégal’’.

‘’La composition de ces kits est segmentée selon le sexe et l’âge des enfants. C’est ainsi qu’il y a des kits d’hygiène et des kits récréatifs pour garçon et fille âgés de 2 à 5 ans, de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans’’, a-t-elle précisé.