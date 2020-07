Thiès, 16 juil (APS) – Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestre et du Désenclavement, Oumar Youm, a procédé jeudi à une remise symbolique de quelque 1.800 kits alimentaires à des chauffeurs de la gare routière de Thiès, impactés par la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, a constaté l’APS.



Cet appui est une partie des 2.885 kits alloués aux chauffeurs des trois départements de la région.



En plus de ces kits, un montant de 67 millions de francs CFA a été alloué à la région, dont 26 millions au département de Thiès et 10 millions à la ville éponyme, a expliqué Oumar Youm lors d’une cérémonie de remise à la gare routière de Thiès.



La région de Thiès compte 2.885 chauffeurs bénéficiaires de kits alimentaires, pour un coût d’environ 200 millions de francs CFA, sans compter les appuis directs aux gares routières.



A l’échelle nationale, une enveloppe de 8, 250 millions de francs CFA a été distribuée aux opérateurs des transports dans tous leurs segments.

En sus de ce premier montant, presque un milliard, l’équivalent de 14.400 kits alimentaires a été dédié aux chauffeurs, qui n’ont pas été pris en charge dans l’enveloppe.



La cérémonie de remise des kits a été une occasion pour le ministre de rappeler aux acteurs du transport le respect du protocole sanitaire, qui était un préalable à la reprise des transports interurbains, après trois mois de suspension, pour cause d’état d’urgence.



M. Youm a aussi abordé avec eux la réforme des transports terrestres qui a fait l’objet d’une loi votée récemment par l’assemblée nationale.