Louga, 30 jan (APS) - Près de 1200 familles du département de Louga impactées par le Covid-19 ont reçu samedi de l’association Ndiambour SOS humanitaire un don de produits alimentaires et désinfectants d’une valeur de 25 millions de francs CFA environ.



Selon le coordonnateur de l’association Ndiambour SOS humanitaire, El Hadji Kader Fall, cet appui vise à "soulager" aussi bien les populations déshéritées que les personnes impactées par le Covid-19.

"Notre préoccupation est le bien-être des couches déshéritées. Beaucoup sont impactés par le coronavirus qui a freiné leurs activités, donc leurs sources de revenus. A travers ce don, nous participons à la lutte contre la pandémie", a-t-il dit lors de la cérémonie de remise dudit don.

Il comprend "60 000 masques, 12 500 alcogel, du savon liquide, 1200 sacs de riz de 25 kg, 100 tests rapides de covid19 et 20 bidons de produits désinfectants et des pulvérisateurs pour le service d’hygiène de Louga", pour une valeur de "25 millions de francs CFA’’.

Les produits désinfectants seront utilisés pour les écoles primaires, les collèges, les lycées et les "daaras" durant les vacances scolaires prévus à la fin de ce mois.

Les produits alimentaires et masques seront distribués à près de 1200 familles à travers le département de Louga, selon El Hadj Kader Fall.

"Nous cherchons des relais au niveau des quartiers et ce sera à eux d’identifier les personnes dans le besoin", a-t-il indiqué.

Au-delà de l’aspect humanitaire, Ndiambour SOS humanitaire a constaté que "la pandémie est en train de gagner du terrain dans la région, et c’est ce qui a motivé nos dons en masque et gel", a expliqué M. Fall.

Il a promis que son association va organiser des caravanes dans les marchés, mosquées et dans les églises "pour sensibiliser et offrir les produits désinfectants et des masques pour un meilleur respect des gestes barrières".