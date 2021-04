Dakar, 23 avril (APS) – Cinq écoles coraniques du département de Dakar ont reçu mardi des denrées alimentaires et des kits d’hygiène dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’appui initié par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance, a constaté l’APS.



Le don est constitué en tout de 14 tonnes de riz, 2.160 litres d’huile, 1.440 kilogrammes de sucre, 201 cartons de savon et 3.500 masques de protection distribué à ces cinq daaras pour un coût de près dix millions de francs Cfa, a-t-on appris lors de la remise.



’’Cette initiative consiste à appuyer tous les Daaras de la région de Dakar en produits alimentaires et en kits sanitaires", a notamment assuré la ministre, Ndèye Saly Diop Dieng.



Elle s’exprimait lors du lancement du Programme d’Appui alimentaire des daaras de la région de Dakar.



Le daara de feue Seyda Mariama Niass de Sacré-Cœur, l’Institut Centre Oumar Foutiyou pour l’Éducation et le Développement (ICOFED) de la mosquée Omarienne, le daara Mame Diarra Mbacké de Masalikoul Jinan, celui de Seydi Moustapha Sy Jamil de Fass et de Fallou Sonhibou de Grand-Yoff sont les bénéficiaires de ces aides.



Après Dakar, les trois autres départements de la région recevront également la visite de la ministre dans le cadre de ce programme.





