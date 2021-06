Kaolack, 27 juin (APS) - Le Village d’enfants SOS de Kaolack (centre) et des pouponnières de la région ont réceptionné, dimanche, un don constitué de vivres et de produits ménagers pour maison.



Ce don comprenant plusieurs sacs de riz, des cartons d’huile, du lait, des détergents du savon, des lingeries pour bébé, des seaux et vêtements ont été offerts aux structures concernées par Abdoulaye Khouma, une figure politique locale.

Cet appui de M. Khouma, un responsable local de l’Alliance pour la République (APR), le parti au pouvoir, s’inscrit dans le cadre des "72 heures" organisées à son honneur par des jeunes de la ville de Kaolack.

Cet appui devrait "apporter un ouf de soulagement à ces structures qui luttent pour l’éducation et la réinsertion de la petite enfance dans le tissu social", a déclaré le donateur, par ailleurs leader de la coalition "Doomi Kaolack".

Dans le cadre de ces 72 heures, Abdoulaye Khouma a effectué des visites de courtoisie chez les familles religieuses de la capitale du Saloum.

M. Khouma et sa délégation ont été reçus tour à tour par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass, par Serigne Babacar Mbacké dit Moukabaro et le khalife de Léona, Cheikh Ahmed Tidjane Niass.