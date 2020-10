Dakar, 26 oct (APS) – Des kits alimentaires constitués de farines améliorées infantiles, de lait et du sucre entre autres ont été remis ce lundi aux responsables de la pouponnière de la Médina dans le cadre du Plan l’aide d’urgence destiné à atténuer les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les couches vulnérables de la population.



Au total, 293.420 enfants vont ainsi bénéficier de cet appui en farine infantile, farine améliorée, lait et sel iodé, a-t-on appris lors de la cérémonie symbolique de remise du don.



’’Le plan d’urgence Covid-19, financé à hauteur de plus de 3 milliards Frcfa, est structuré autour des actions comme l’appui nutritionnel et alimentaire, l’appui en produits d’hygiène et de prévention du virus, la dotation en kits ludiques aux enfants, etc’’, a rappelé la directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP).



Thérèse Faye Diouf intervenait lors de la cérémonie du lancement officiel des opérations de distribution des kits alimentaires tenue à la pouponnière de la Médina.



Elle a insisté sur le fait qu’une nutrition adéquate durant la petite enfance est le meilleur moyen d’optimiser la croissance et la maturité de l’enfant.



Elle permet non seulement à ce dernier, de développer tout son potentiel en lui garantissant un bon développement cérébral et cognitif ainsi que des chances d’apprentissage tout au long de sa vie, mais également l’augmentation de ses revenus à l’âge adulte, a-t-elle laissé entendre.



La responsable de la pouponnière de Médina, la Sœur révérende, Célestine Bendia en appelle aux bonnes volontés à aider les enfants, couche vulnérable et avenir de demain.



Elle a admis qu’avoir 80 bébés en charge n’est pas une tâche facile, mais avec l’appui de donateurs la pouponnière acquiert beaucoup plus d’audaces.



’’Nous avons parfois de soin qui nécessite l’évacuation à l’extérieur, c’est difficile pour nous de le faire tout seul, raison pour laquelle, nous sollicitons votre soutien’’, a-t-elle plaidé.



Pour sa part, le coordonnateur du projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS), Aliou Fall, a indiqué qu’il est important d’investir dans la première année des enfants, pour développer les potentiels possibles en eux.



Il a rappelé que le projet PIPADHS reste important dans la mesure où, il mobilise un financement de presque 42 milliards de Frcfa sur 5 ans, entièrement destiné aux enfants.



Il consiste à améliorer les prestations et services mis en œuvre pour prendre en charge pour prendre en charge le développement intégré de la petite enfance.



’’Il y a des structures qui nous aident pour que d’ici 2024, près de 203 milles enfants accèdent au prèscolaire, il fera en sorte que 600 milles enfants aient accès à un état civil, car jusqu’à présent le tiers n’est pas enregistré à la naissance’’, a-t-il expliqué.



A l’en croire, ce travail permet de mettre tout en œuvre, pour que l’assimilation précoce et la nutrition soient amplifiées et pour voir 900 milles enfants dans les 7 régions cibles accéder aux services.



AMN/AKS