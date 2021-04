Dakar, 7 avr (APS) - L’ONG Partners West Africa a annoncé mercredi l’organisation d’un colloque international prévu le 16 avril prochain à Dakar, en hommage au général Lamine Cissé (1939-2019), qui fut ministre de l’Intérieur et chef d’état-major général des armées sénégalaises.

Plusieurs panels et une exposition sur la vie du défunt sont à l’agenda du colloque, a-t-on appris de la présidente du comité d’organisation de l’événement et directrice exécutive de Partners West Africa, Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye.

L’un des panels portera sur "le rôle des militaires dans la conduite des élections démocratiques en Afrique", un thème qui sera introduit par le colonel d’état-major Chaibou Idrissa Chekaraou (Niger), a indiqué Mme Ndiaye lors d’une conférence de presse donnée en prélude au colloque.

Jolie-Ruth Morand, du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (Suisse), va animer un panel sur "la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité".

Les trois autres panels seront consacrés aux thèmes suivants : la formation des acteurs civils et militaires du système de sécurité, la place et le rôle de la diplomatie dans la promotion de la paix et de la sécurité, la collaboration au sein des forces de défense et de sécurité, et les relations civilo-militaires pour une meilleure gestion de la sécurité dans l’espace soudano-sahélien.

L’historien guinéen Thierno Mouctar Bah, l’experte principale sur le Sahel et ancienne secrétaire générale de la présidence du Mali, Kassime Camara, et le major général à la retraite Philipe Boutinaud (France) vont animer trois des cinq panels.

Le professeur Massaer Diallo, lui, va donner la conférence inaugurale du colloque, sur le thème : ‘’L’intégrité, l’éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité’’.

Le vernissage d’une exposition guidée des objets-souvenirs du général Lamine Cissé est également prévu à l’agenda de l’événement.

Des vidéos, des photos, des livres, des décorations et tenues seront exposés au mess des officiers Colonel Emmanuel-Gomis, à Dakar, selon la présidente du comité d’organisation.

Lamine Cissé fut le premier président du conseil d’administration de Partners West Africa.

Du 15 janvier 1998 au 1er avril 2000, cet officier général sénégalais était ministre de l’Intérieur de son pays.



A ce titre, il organisé les élections législatives de 1998, les élections sénatoriales de 1999 et le scrutin présidentiel de 2000, qui a débouché sur la première alternance politique au Sénégal.

Le général Lamine Cissé fut représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en République Centrafricaine, de 2001 à 2007.

Diplômé de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (France), il a exercé les fonctions de chef d’état-major général des armées, du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997. Il est décédé le 19 avril 2019, à l’âge de 79 ans.