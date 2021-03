Diourbel, 2 mars (APS) - L’ONG Horizon Sahel a offert mardi du matériel pédagogique et sanitaire d’une valeur de 50 millions de francs CFA à des écoles et des postes de santé du département de Diourbel (centre), a constaté l’APS.

Le but de cette organisation non gouvernementale est d’‘’aider les élèves et les enseignants à travailler correctement, le matériel faisant parfois défaut dans les classes’’, a expliqué Moustapha Ndiaye, un de ses dirigeants, lors de la réception du don.

Le matériel offert est constitué d’ordinateurs et de photocopieuses. D’une valeur de 50 millions de francs CFA, selon donateur, il est destiné à 25 structures : des collèges, des lycées, des postes de santé et des associations.

L’ONG Horizon Sahel a également équipé l’infirmerie d’un collège de la commune de Diourbel.

‘’Nous avons reçu du matériel pour équiper notre infirmerie’’, a dit Awa Ndiaye Fall, la principale du collège bénéficiaire.