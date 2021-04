Dakar, 21 avr (APS) - La Croix-Rouge sénégalaise, en collaboration avec le Croissant-Rouge turc et l’ONG IGEL (Suisse), a procédé mercredi, à une remise d’un lot important de matériel et de kits ramadan à des personnes en situation de handicap, a constaté l’APS.



Les bénéficiaires sont des membres du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des Associations de personnes handicapées et à l’Association pour la promotion des handicapés de Ouakam (APHO).

Le don constitué de 34 fauteuils roulants, 20 béquilles, 11 déambulateurs et 50 kits ramadan a été remis en présence de l’Ambassadeur de la Turquie au Sénégal, Ahmet Kavas, et de Bafou Bâ, présidente de la Croix-Rouge sénégalaise.



Le président d’APHO, Abass Faye, a indiqué que les fauteuils roulants sont d’une grande utilité pour les personnes vivant avec un handicap.

’’Pour beaucoup de membres de l’association, ce don de fauteuil roulant, c’est comme un cadeau d’un véhicule de 100 millions de Francs CFA’’, a fait savoir M.Faye.



De son côté, la présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des Associations de personnes handicapées, Ndèye Ndack Guèye, a insisté sur ’’l’importance’’ des fauteuils roulants pour la mobilité.



Certaines femmes en situation de handicap ne peuvent rien faire ’’sans fauteuil’’, a t-elle souligné, ajoutant que les kits alimentaires vont soulager beaucoup de bénéficiaires.



Mme Guèye a affirmé que la pandémie de Covid-19 a beaucoup impacté les personnes en situation de handicap.



La présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des Associations de personnes handicapées a magnifié le geste de la Turquie à travers le Croissant rouge turc.



La présidente de la Croix-Rouge sénégalaise a souligné que la Turquie ’’a toujours été’’ aux côtés du Sénégal dans le cadre de l’action sociale.



Bafou Bâ a annoncé que le Croissant rouge turc est en train de forer une dizaine de puits dans plusieurs localités du Sénégal.



L’Ambassadeur turc a, pour sa part, salué le partenariat entre le Croissant rouge turc et la Croix-Rouge sénégalaise, en révélant au passage que les dons provenaient d’une ONG de ressortissants turcs en Suisse.



Le diplomate est revenu sur les bonnes relations entretenues par son pays avec le Sénégal.







