Dakar, 27 mai (APS) - La Croix-Rouge sénégalaise et le Croissant-Rouge turc affirment avoir distribué 500 "kits ramadan" dans la région de Dakar, dans le cadre d’une opération d’assistance humanitaire au profit des ménages vulnérables.



Selon un communiqué, cette opération dénommée ’’Sukaru Koor’’ a permis la distribution de "500 kits ramadan", dont 240 à Rufisque, Sangalkam, Niakoulrap, Bargny, Jaxaay, Tivaouane Peulh, 30 dans le département de Pikine auprès des familles défavorisées, 20 à Guédiawaye et 210 auprès des comités Croix-Rouge de Biscuiterie-Niarry Tally, Grand-Yoff, Castors, Médina et Dakar.

"Chaque bénéficiaire a reçu 3 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 kg de lait en poudre, 1 litre d’huile, 1 kg de dattes et 1 demi kg de tomate", détaille le communiqué.

Il rappelle qu’en 2018, "500 ménages vulnérables ont été ciblés par le +Sukaru Koor+ de la Croix-Rouge sénégalaise et du Croissant-Rouge turc, notamment dans la commune de Boké Dialloubé dans le département de Podor, à Matam, Saint-Louis, Yoff Dakar et Thiès.

Il en est de même de la commune de Thiénaba, à travers un "ndogou" (repas de rupture de jeûne) pour 400 personnes, dont 200 jeunes enfants et 200 chefs de familles.

Les deux sociétés nationales sœurs annoncent par ailleurs avoir décidé de signer un accord de partenariat pour développer un projet de renforcement des capacités de la Croix-Rouge sénégalaise, en équipant des volontaires en dossards, trousses de secours et en offrant des tentes pour des interventions, des activités génératrices de revenus, de grandes cérémonies, etc.