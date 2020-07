Baba Garage, 7 juil (APS) - Le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, a procédé, mardi, à Baba Garage dans le département de Bambey, à la remise d’une subvention de 40 300 000 F CFA dédiée aux acteurs du secteur pour faire face à la crise sanitaire.

"Une subvention de 40 300 000 F CFA est allouée à la région de Diourbel pour soutenir les acteurs économiques sérieusement impactés par la crise au niveau local", a-t-elle dit au cours de la tournée de remise de subventions et de signature de conventions de financement dans le cadre du programme d’appui sectoriel Covid-19.



Pour faire face à la crise résultant de la pandémie de la COVID19, l’Etat du Sénégal a mis en place "des mesures fortes et efficaces pour éviter une récession économique aux conséquences imprévisibles", selon Mme Diop.



C’est dans ce cadre que le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a lancé un programme d’appui sectoriel pour un montant global de 800 millions FCFA, pour soutenir les acteurs économiques "sérieusement impactés" par la crise au niveau local.



Ainsi, note la ministre, il est mis à la disposition des 17 groupements du département de Bambey un montant de 10 000 000 F CFA, afin de redynamiser leurs activités pour une reprise économique durable.



En outre, a-t-elle ajouté, une subvention de deux millions de F CFA est accordée au Centre de développement économique et social de Baba Garage, dirigé par l’ONG Corps Africa qui accompagne les groupements à être résilients.



Ce centre regroupe des femmes issues des 20 villages environnants organisées en groupements et qui travaillent en commun autour de différentes activités génératrices de revenus comme la teinture et la saponification.



Elles mènent aussi des activités de javellisation, transformation de produits locaux, maraîchage et arboriculture, dont les produits sont commercialisés pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.



"L’initiative du centre autour de ces braves dames mérite d’être approfondie, appuyée et encadrée par mon département, en vue de la renforcer techniquement et financièrement mais également d’être répliquée au niveau de chaque terroir pour en faire bénéficier d’autres localités", a salué le ministre.



Zahra Iyane Thiam Diop a exhorté l’ensemble des bénéficiaires à une bonne utilisation des fonds reçus afin de contribuer positivement à la création de la richesse locale voire nationale.



"Cette enveloppe devra contribuer au maintien ou à la relance de leurs activités suivant le modèle entrepreneurial de l’économie sociale et solidaire afin de les rendre plus solides, plus résilients et plus compétitifs", a-t-elle insisté.