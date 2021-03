Fatick, 21 mars (APS) - Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a annoncé samedi la construction de 300 logements sociaux dans la région de Fatick.



’’Nous allons construire 300 logements sociaux dans la région de Fatick, à raison de 100 logements à Gossas, 100 à Fatick et 100 à Foundiougne’’, a dit M. Sow.



Il s’exprimait au cours d’une séance de présentation du plan d’action des politiques de son département aux autorités administratives et territoriales de Fatick.



’’La construction de ces logements entre dans le cadre du projet de construction de 100. 000 logements sociaux d’ici à 5 ans en vue de rendre accessible aux couches vulnérables le logement décent’’, a-t-il précisé.



Hôte de la ville de Fatick, le ministre Abdoulaye Saydou Sow, a en compagnie de son collègue des Sports, Matar Bâ et maire de Fatick, a visité le site de 3 hectares où sont prévus ces logements sociaux.



Il a par ailleurs procédé à la remise de matériel de nettoiement et de produits d’hygiène à la mairie de Fatick, aux organisations de femmes et au regroupement des transporteurs de la gare routière de Fatick.



’’Nous avons décidé de mettre ces moyens de nettoiement à la disposition de ces acteurs pour assurer le suivi des opérations de nettoiement initiées depuis un mois dans la commune de Fatick par l’Union de coordination de la gestion des déchets solides (UCG)’’, a-t-il expliqué.



Il s’est réjoui du travail de l’UCG qui, a-t-il souligné,’’est là depuis un mois pour rendre le plus propre possible la commune de Fatick, qui en réalité est devenue plus propre’’.



Avec l’UCG, la structure en charge de la propreté, 12 Points de regroupements normalisés (PRN) sont installés dans la commune pour lutter contre les dépôts d’ordures sauvages, a-t-il ajouté.



Il a déclaré que ces 12 PRN vont créer une cinquantaine d’emplois.