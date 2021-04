Kaolack, 29 avr (APS) - Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a promis jeudi de trouver des solutions au défaut d’entretien et au mauvais état des bâtiments du marché central au poisson de Kaolack (centre).



‘’Nous sommes venus au marché central au poisson de Kaolack pour nous enquérir des difficultés des acteurs et de l’état de l’infrastructure (…) Nous avons pris note des problèmes soulevés par les travailleurs du marché. Et nous allons essayer de leur trouver des solutions’’, a promis M. Ndoye.

En présence du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, des commerçants ont soutenu que le marché était mal entretenu. Ils ont déploré également la vétusté des bâtiments.

‘’Ce n’est pas un marché au poisson digne de ce nom. Nous n’avons même pas un complexe frigorifique. Et dans ce marché, les bâtiments menacent ruine’’, a soutenu Anta Ndiaye, une commerçante, ajoutant : ‘’Le pire, c’est qu’il y a une gestion nébuleuse de notre marché.’’



‘’Nous voulons que notre maire, Mariama Sarr, nous écoute. Nous vivons le calvaire dans ce marché (…) Ce marché est sale’’, a dénoncé Ndèye Thiam, commerçante également.

Les Kaolackois réclament depuis longtemps un complexe frigorifique et espèrent en disposer maintenant, ‘’le plus vite possible’’, a dit la maire de Kaolack en présence d’Alioune Ndoye.

‘’Il faut que les marchés parallèles cessent leurs activités, pour que le marché central au poisson de Kaolack puisse avoir assez de recettes et faire face à certaines difficultés’’, a ajouté Mme Sarr.

Elle a été la cible des huées des commerçantes qui ont dénoncé la ‘’mauvaise gestion’’ faite du marché au poisson par la mairie. Elle a appelé les protestataires au calme.

Alioune Ndoye a également visité le port de Kaolack et le site de pêche de Saboya.