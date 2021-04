Dakar, 29 avr (APS) - Le comité d’assistance des épouses et époux de diplomates accrédités au Sénégal organise samedi 22 mai et dimanche 23 mai, de 10 heures à 18 heures, sa kermesse internationale à la Place du Souvenir Africain, dans le but de collecter des fonds pour ses œuvres caritatives, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le CAEDAS, dont la marraine est la Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall, a été fondé il y a 50 ans, en 1971 pour la construction d’une école et d’un dispensaire à Grand-Yoff, rappelle le texte. Depuis lors, souligne-t-il, il apporte son concours aux structures associatives qui s’occupent des familles en difficulté.

Les objectifs du CAEDAS portent sur l’assistance aux femmes et aux enfants du Sénégal et les échanges entre les membres et les ressortissants du Sénégal pour une meilleure connaissance mutuelle, souligne le communiqué.

Le CAEDAS est une organisation non-gouvernementale, ‘’apolitique et à but non-lucratif qui réunit des femmes et des hommes de bonne volonté de toutes les nationalités et de toutes les confessions’’.

‘’L’activité première de l’association consiste donc à réunir des fonds afin de les redistribuer sous forme d’aide aux plus défavorisés.



Parallèlement, le Comité aide les populations à prendre davantage conscience de l’importance de la préservation de leur environnement et à prendre en compte la notion de développement durable, peut-on lire dans le communiqué.