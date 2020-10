Kolda, 23 oct (APS) - Le Comité régional de suivi du Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS) a été installé ce vendredi à Kolda (Sud), a constaté l’APS.



Ce comité a été installé au cours d’un comité régional développement (CRD).



Le PIPADHS est un projet du gouvernement du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale et l’Association de développement international (IDA), a rappelé Alioune Fall son coordonnateur.



Il vise à promouvoir le développement de la petite enfance et lutter contre la malnutrition, entre autres, a t-il ajouté.



’’Ce projet reste un des plus importants de la sous région ouest-africaine. Il doit intervenir dans 7 régions du Sénégal pour contribuer à l’amélioration de la prestation des services qui favorisent le développement de la petite enfance dans les zones mal desservies du Sénégal’’, a souligné Fall.



Sous le pilotage du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, le projet d’un coût de 42 milliards de francs CFa va intervenir dans les domaines de l’éducation notamment dans le préscolaire, la santé et la nutrition pour une période de 5 ans.



