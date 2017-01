Dakar, 24 jan (APS)- La Fondation Sonatel affirme avoir réalisé des infrastructures hydrauliques et scolaires d’un coût de 200 millions de francs CFA à Sob 2, un village de Kaolack (centre), en vue d’améliorer les conditions de vie des populations locales.

Ces infrastructures ont été inaugurées mardi par le président du Conseil de la Fondation Sonatel, Alioune Ndiaye, en présence du ministre des Télécommunications et des Postes, Yaya Abdoul Kane, rapporte un communiqué transmis à l’APS.

.Ont aussi assisté à la cérémonie, selon la même source, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, et son collègue Serigne Mbaye Thiam (Education nationale).

Ces infrastructures consistent en une école de six classes réhabilitée et mise aux normes, qui compte également un bloc administratif. Il y a aussi un poste de santé construit et équipé, ainsi que des panneaux solaires.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du projet dit ’’village’’ de la Fondation Sonatel, initié en 2012 et réalisé en collaboration avec les ministères de la Santé et de l’Education nationale "pour le choix de la localité pilote suivant l’urgence des besoins".

Il consiste à implanter dans une localité dépourvue d’infrastructures sanitaires, scolaires et hydrauliques, un complexe composé d’une école, d’un poste de santé et d’un point d’eau et d’autres composantes en fonction de l’environnement de chaque village concerné, explique le communiqué.

La Fondation Sonatel compte de cette manière contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en facilitant leur accès à des services sociaux de base.

"Après la réussite, en 2015, du premier projet réalisé à Thicatt Wolof (Kaffrine), Sob 2 est le deuxième village à bénéficier d’infrastructures entièrement financées par la Fondation Sonatel’’, souligne le communiqué.

Il ajoute que ces infrastructures devraient aider "les populations à surmonter les difficultés d’accès aux besoins de base et participer en même temps au développement socio-économique de cette zone rurale".