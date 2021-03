Dakar, 7 mars (APS) - Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale invite les populations à préserver ses casernes et à éviter d’engendrer une situation favorable à la criminalité.



Des casernes de la Gendarmerie nationale ont été prises pour cible par des manifestants, lors des violentes manifestations survenues entre jeudi et samedi.



La brigade de Diaobé (sud) a été prise d’assaut, et voitures qui s’y trouvaient ont été incendiées, dans la journée de samedi, a appris l’APS de sources locales.



‘’A ce rythme, ces destructions annihileront sans nul doute les efforts fournis durant ces années pour relever le niveau de sécurité des personnes et des biens’’, prévient le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, dans un communiqué.



Il rappelle que les infrastructures de la Gendarmerie abritent des armes, des munitions et des explosifs.



‘’Les commandants de caserne ont reçu des instructions pour prendre toutes les dispositions nécessaires [à] la sauvegarde de leurs cantonnements, conformément aux lois et règlements en vigueur’’, ajoute le communiqué.