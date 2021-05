Thiès, 5 mai (APS) - Le directeur général de la Police nationale Seydi Bocar Yague a installé officiellement, mercredi, à Thiès, le commissaire divisionnaire Ndiaga Diop comme directeur du Groupement mobile d’intervention (GMI).



Le commissaire divisionnaire de police Ndiaga Diop remplace à la tête du GMI le contrôleur général de police Amadou Hamady Lam. Il a a été officiellement installé lors d’une cérémonie au Camp tropical de Thiès.



Ndiaga Diop a indiqué aux journalistes que c’est ‘’ avec beaucoup d’engagement et de dévouement’’ qu’il appréhende et compte exécuter la ‘’tâche ardue’’ qui lui a été confiée de diriger ce corps d’élite de la police qu’il connaît pour y avoir passé ‘’presque la totalité (sa) carrière’’.



Il a été dans plusieurs missions de maintien de la paix et est coordonnateur de la formation préalable au déploiement pour les unités constituées de police (FPU).



Le nouveau directeur du GMI a annoncé un renforcement des effectifs des groupes opérationnels présents aujourd’hui dans presque toutes les régions du pays, relevant que le processus est déjà en cours.



L’officier de police compte s’inscrire dans la mission classique de la police, à savoir le maintien et le rétablissement de l’ordre public, estimant le renforcement en matériel dont a bénéficié la police doit impacter l’exécution de sa mission.



Concernant les rapports entre la police et les populations, le nouveau chef de cette unité de réserve générale de la police nationale, estime qu’ils ‘’s’améliorent petit à petit’’, même s’il ‘’reste du chemin à faire’’.



Il s’agit d’un chantier auquel travaillent les autorités de la police, a-t-il laissé entendre, évoquant un programme de police de sécurité de proximité qui se développe depuis quelques temps.



En installant le nouveau directeur du GMI, le directeur de la police nationale a salué le ‘’travail de titan’’ qu’a abattu son prédécesseur, le contrôleur général de police Amadou Hamady Lam qui, a-t-il dit, a ‘’rehaussé l’image et la posture de ce corps d’élite de la police nationale (…) à un niveau jamais égalé’’.



‘’L’institution policière lui sera éternellement reconnaissante’’, a-t-il assuré.



Le directeur de la police nationale a saisi l’occasion pour demander à toutes franges de la police de ‘’tout faire pour continuer à préserver une image positive de l’institution’’ auprès des autorités étatiques et auprès des populations.



‘’Je vous demande d’être des modèles de vertu de par votre comportement, mais aussi de votre manière d’agir mais surtout de servir, car avant tout, le policier est un éducateur et doit être un modèle en tout temps et en tout lieu’’, leur a-t-il lancé.