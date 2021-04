Dakar, 22 avr (APS) - Le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes, qui sera mis en œuvre à la suite du conseil présidentiel de ce jeudi sur l’emploi et la jeunesse, sera exécuté de manière ‘’pragmatique’’, dans tout le territoire sénégalais, a promis le président de la République.





‘’Comme je l’ai indiqué tout au long du processus préparatoire, je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l’action et opérationnel, de façon diligente à l’échelle nationale’’, a-t-il dit à l’ouverture du conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.





Le programme d’urgence doit obéir aux critères ‘’d’inclusion, d’équité territoriale et de justice sociale’’ qu’il dit avoir définis pour les politiques publiques.





Le chef de l’Etat dit également tenir à ce que le conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes soit ‘’inclusif en partant des réalités de nos terroirs et en associant la jeunesse dans (…) ses composantes ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique’’.





Les ‘’daara’’ (écoles coraniques), le secteur informel, les cultures urbaines et les loisirs sont également pris en compte pour la réussite de l’initiative, selon Macky Sall.





Il a remercié les autorités administratives et tous ceux qui prennent part au conseil dont les travaux ont démarré jeudi matin.





‘’Nous avons une photocopie actualisée de nos potentialités et de nos contraintes (…) Je dois préciser que l’exercice qui nous réunit ne consiste pas à créer du tout nouveau à partir du néant. Ce rendez-vous avec la jeunesse de notre pays s’inscrit opportunément dans la mise en œuvre du décret 2021-172 du 27 janvier 2021 (…) fixant les règles de fonctionnement du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes’’, a souligné le président de la République.





Le conseil qu’il préside doit faire un ‘’diagnostic honnête de la situation de l’emploi, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes, pour en dresser un tableau d’ensemble’’.





‘’Nous voulons mesurer nos acquis, identifier nos contraintes et corriger nos insuffisances pour améliorer nos performances. En somme, il s’agit, ensemble, de réfléchir, de dialoguer et d’interroger nos pratiques, afin de convenir de nouvelles dynamiques pour faire plus et mieux. Voilà la finalité de ce conseil présidentiel’’, a précisé Macky Sall.





‘’Les préoccupations des jeunes en matière d’emploi et de création d’activités génératrices de revenus ont toujours été au cœur des priorités que j’ai assignées aux structures et mécanismes de soutien à l’encadrement et au financement des jeunes et des femmes’’, a-t-il dit.





A la suite des violentes manifestations de mars dernier, le président de la République a annoncé plusieurs mesures visant à trouver des emplois aux jeunes. C’est pour y arriver qu’il préside ce jeudi le conseil présidentiel consacré à la question.





Il avait réitéré, le 3 avril dernier, sa décision de procéder à une réorientation des allocations budgétaires, avec un financement de 450 milliards de francs CFA au moins, pour une durée de trois ans, dont 150 milliards pour cette année.





Selon Macky Sall, ces ressources serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.