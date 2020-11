Saly-Portudal (Mbour), 17 nov (APS) – Une session de formation sur la médiation a démarré mardi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), au profit des membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS), a constaté l’APS.

Selon la présidente du HCDS, Innocence Ntap Ndiaye, la tenue de cette activité procède d’une volonté de doter son institution de personnes ressources ‘’suffisamment outillées’’ pour accomplir ‘’convenablement’’ la mission de médiation et de facilitation entre les acteurs sociaux.

’’L’opportunité de se pourvoir d’une telle expertise se justifie pleinement par le fait que les mandants tripartites recourent de plus en plus au HCDS pour résoudre les différends auxquels ils peuvent être confrontés, à l’amiable, par la médiation’’, a déclaré Innocence Ntap Ndiaye.

Cette formation se justifie, par ailleurs, par ’’l’impérieuse nécessité’’ de veiller, plus que jamais, à l’instauration et à la consolidation d’un climat social apaisé dans tous les secteurs d’activités ’’dans un monde plus que jamais marqué par l’exigence de compétitivité et de productivité’’.

