Dakar 06 fév (APS) - Le délégué du marché de la Gueule Tapée, Mbaye Ndiaye, a invité, jeudi, les 50 commerçants qui refusent d’être relogés ‘’de faire preuve de solidarité et de confiance’’ au protocole de relogement portant sur la construction d’un centre commercial signé avec l’entrepreneur Karely Building Sénégal.

‘’J’invite les 50 propriétaires qui refusent de quitter les anciennes cantines pour être relogés au niveau du canal de faire preuve de solidarité et de confiance au protocole d’accord signé portant sur la construction du centre commercial R+5 à la Gueule Tapée’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.



Il s’exprimait en présence de son secrétaire général et de son trésorier respectivement Djiby Faye et Boubacar Diallo, suite à l’enlèvement, dans la matinée, des compteurs d’électricité du marché par des agents de la Sénélec.



Dans les conditions de relogement dudit protocole, ‘’Kerely Building s’engage à reloger tout propriétaire de cantine ou table dans l’actuel marché’’, a soutenu le délégué du marché de la Gueule Tapée.



‘’Tous les propriétaires sont logés dans le nouveau marché quel que soit le nombre de places qu’ils détiennent dans l’actuel marché’’, a-t-il précise, en se référant à l’article 2 du protocole.



‘’En tant que le président du marché de la Gueule Tapée, toutes mes cantines ont été démolies. Même le compteur de la Senelec qui était installé dans une de mes cantines a été enlevé’’, signale-t-il.



Le délégué est aussi membre de l’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (ASCODEM).



Faisant part de la volonté du chef de l’Etat de moderniser les marchés, il a par ailleurs évoqué l’arrêté n° 000078/MC-GTFC/SM du 05 décembre 2019 du maire Ousmane Ndoye, portant fermeture du marché de la Gueule tapée à effet immédiat.



Selon lui, cet arrêté a été pris suite à un procès-verbal dressé le 28 juin 2018 par la commission auxiliaire de protection civile au niveau des marchés et des parcs de bois dans la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane.



Le procès-verbal de cette commission recommandait au maire de la commune de prendre toutes les dispositions nécessaires au manque de sécurité, à la dalle menaçant de ruine, aux blocs de toilettes insalubres et à l’absence de moyens de secours du marché de la Gueule Tapée.



Elle avait aussi constaté, à cette époque, la présence de fissures importantes, de branchements électriques anarchiques ainsi que les accès et la circulation encombrés.



Bada Samb, porte-parole des 50 commerçants réticents relogement, dit vouloir attendre les orientations de leurs avocats avant de se prononcer sur l’affaire dans les médias.



Le nouveau centre commerciale R+5 va abriter 435 cantines, un espace financier, un bureau, 165 étales de viande, 265 étales de fruits et légumes et 190 étales de produits halieutiques. Des chambres froides, des locaux techniques et un local pour poubelles sont aussi prévus pour cette infrastructure.