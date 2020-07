Mbour, 16 juil (APS) – Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadji Oumar Youm, a remis jeudi 582 kits alimentaires aux acteurs des transports routiers du département de Mbour (ouest) dans le cadre de la riposte à la Covid-19, a constaté l’APS.

Ces acteurs (transporteurs, chauffeurs, rabatteurs et autres auxiliaires des transports terrestres), ont reçu, chacun, un kit composé de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d’huile, 10 kg de pâtes alimentaires et 18 barres de savon, représentant une valeur de 66 000 francs CFA, a précisé Me Youm.

’’Nous sommes dans un contexte de solidarité. Les transporteurs avaient fait l’objet d’un arrêt de travail depuis mars 2020, avec beaucoup de conséquences. Ils l’ont supporté avec beaucoup de dignité et avec un sens élevé des responsabilités’’, a-t-il souligné au cours de la cérémonie officielle de remise de cette aide qui s’est tenue à la gare routière de Mbour.

La remise de ces kits fait suite aux appuis financiers accordés aux acteurs des transports terrestres, d’un montant de 8,250 milliards francs CFA répartis entre les différents segments des transports routiers, notamment le transport urbain, les taxis, les motos-taxis mais aussi les opérateurs de transport interurbain.

’’Nous sommes venus apporter, avec l’appui du ministère en charge du Développement communautaire et de l’Equité territoriale, 14 400 kits alimentaires pour toutes les régions du Sénégal. En plus de tout ce qui a été apporté par le président de la République au niveau de toutes les gares routières’’, a expliqué le ministre.

’’L’enveloppe globale au profit de tous les transporteurs est de l’ordre environ d’un milliard de francs CFA. Pour les gares routières de la région de Thiès (centre), c’est un montant de 67 millions de francs CFA qui concerne cet appui dont 23 millions pour celle de Mbour’’, a t-il dit.



Selon lui, ’’l’Etat du Sénégal a été présent aux côtés des chauffeurs et autres acteurs du secteur, et sera toujours présent aux côtés des transporteurs pour apporter son soutien et sa solidarité’’.

