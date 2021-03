Sédhiou, 1er mars (APS) - Cinq ‘’daara’’ (écoles coraniques) de la région de Sédhiou (sud) réunissant plus de 300 ‘’talibé’’ (élèves) ont reçu lundi chacun un don de 10 sacs de riz et des produits hygiéniques offerts par l’association Gabou et l’ONG Osiwa, a constaté l’APS.

L’association s’est d’abord rendue à Oumoulkoura, un grand foyer religieux situé dans le département de Boukiling. Des centaines de ‘’talibé’’ y vivent, entièrement pris en charge par El Hadj Sydia Dramé, le président des imams et oulémas mandingues.

L’association Gabou dit vouloir, avec cette aide, aider les écoles coraniques à éviter de faire mendier leurs pensionnaires en cette période de récession économique due à la pandémie de Covid-19.

‘’Si dans ce contexte l’association de développement Gabou et son partenaire Osiwa décident de nous fournir cette aide comprenant des kits alimentaires et des produits d’hygiène, nous ne pouvons que nous en réjouir’’, a dit El Hadj Sydia Dramé.

Il a invité les membres de l’association à soutenir davantage les ‘’daara’’ qui, selon lui, jouent un rôle important dans l’apprentissage de leurs élèves au Coran.

‘’Nous allons renforcer les actions menées au profit des autres ‘daara’ de la région, pour réduire considérablement la mendicité des ‘talibé’ et soutenir l’enseignement coranique’’, a promis Moussa Dramé, le président de l’association Gabou, lors de la distribution des denrées alimentaires.