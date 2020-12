Dakar, 20 déc (APS) – L’Association internationale pour Médina-Mary a remis à l’école élémentaire et au collège de cette localité du département de Vélingara (sud) un lot de 6.000 fournitures scolaires offert par une association sénégalaise basée au Québec, rapporte un communiqué parvenu à l’APS.



Le don est composé de plusieurs centaines de cahiers, plus d’une autre centaine de paquets de crayons, de milliers de stylos et de crayons, ainsi que de Kits de géométrie, de cartables, entre autres, indique la même source.



Elle précise que cela entre dans le cadre d’un nouveau partenariat entre VOSACH (Volontaires de la sensibilisation et de l’action humanitaire) et l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), qui, depuis plus de 20 ans, appuie l’éducation dans cette localité située au nord-ouest du département de Vélingara.



La cérémonie de remise du don au directeur de l’Ecole élémentaire de Médina-Mary (EEMM), Ansoumana Sané, et au Principal du CEM, Soulèye Diédhiou, a eu lieu récemment en raison de la pandémie Covid-19.



A cette occasion, le représentant de l’AIMM, Ibrahima Cissé, a transmis aux deux responsables éducatifs, les encouragements et le soutien de l’association VOSACH pour l’amélioration toujours meilleure, des conditions d’apprentissage dans les écoles de Médina-Mary, fait-on savoir.



De leur côté, les deux directeurs d’école ont promis une collaboration sincère avec VOSACH, et exprimé la détermination des enseignants des deux établissements, à donner le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite des élèves, selon le communiqué.





AKS