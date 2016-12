Dakar, 19 déc (APS) - Quelque 1200 enfants ont été retirés depuis six mois des rues dakaroises a déclaré, lundi à Dakar, le directeur des Droits et de la Protection de l’enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Niokhobaye Diouf.



"En soixante sorties, on a retiré près de 1200 enfants sénégalais et étrangers de la rue dans la région de Dakar" a dit Niokhobaye Diouf qui prenait part au lancement du rapport 2016 sur le bien être des enfants.



Lequel rapport intitulé "Adopter la bonne approche : combler l’écart entre politiques et pratiques" est l’oeuvre du Forum africain sur les Politiques de l’Enfant (ACPF) en partenariat avec l’Observatoire International de la Démocratie et de la Gestion des Crises et Conflits (OIDEC).



"300 enfants sont retournés dans leurs pays et on est en train de préparer le retour de 34 autres enfants en Guinée Bissau" a-t-il dit à la presse en marge de la cérémonie.



"Les missions de retrait vont continuer, c’est une priorité même si il y a des récidives" a-t-il ajouté.



La cérémonie de lancement du rapport 2016 sur le bien être de l’enfant africain a été présidée par le Premier ministre, Mouhammed Boun Abdallah Dionne.





SKS/PON