Ribot Escale (Kaffrine), 6 fév (APS) - Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé, lundi, l’organisation d’une rencontre nationale avec les acteurs territoriaux dans le but de corriger les insuffisances notées ces deux dernières années dans la mise en oeuvre de l’acte III de la décentralisation.





‘’Au cours d’une rencontre nationale qui sera organisée bientôt, tous les grands sujets de notre secteur seront abordés avec

les acteurs territoriaux ’’, a déclaré M. Sarr, en marge de la pose de la première pierre du foyer des jeunes de Ribot Escale, une commune du département de Koungheul.







‘’ En particulier, nous échangerons sur la mise en œuvre de la réforme, sur les moyens de consolider les acquis obtenus et de corriger les insuffisances notées ces deux dernières années sur l’acte III de la décentralisation’’, a-t-il informé.



Il a rappelé qu’en lançant l’Acte 3 de la décentralisation, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait insisté sur la nécessité de promouvoir le dialogue entre les acteurs territoriaux. ‘’Cette volonté, a-t-il soutenu, a été affirmé lors de la rencontre sur le dialogue national, qu’il a présidée en mai 2016’’.







‘’Et c’est dans ce cadre que mon département s’engage à se concerter avec l’ensemble des familles d’acteurs’’, a-t-il justifié.



La cérémonie a vu la présence du ministre-conseiller, Mor Ngom, du premier questeur à l’Assemblée nationale, Daouda Dia, et du maire de Ribot Escale, Yaya Sow.



Elle a aussi enregistré la participation des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), des directeurs généraux, des chefs de service, des élus locaux, des autorités administratives, des autorités religieuses et coutumières et d’un important public.