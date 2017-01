Dakar, 30 déc (APS) - Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne (MJECC), Mame Mbaye Niang, a invité vendredi la nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) à attaquer son travail par des réflexions et des propositions d’actions.



‘’ J’invite déjà la nouvelle équipe, qui sortira de cette conférence nationale, à faire son premier chantier en termes de réflexions et de propositions d’actions. Il est attendu du forum national, qui sera organisé à cet effet, un nouveau dispositif d’encadrement et d’accompagnement citoyen à proposer au Président de la République ‘’, a-t-il dit lors de l’élection de la nouvelle équipe du CNJS dans la nuit de jeudi à vendredi.



Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) s’est doté d’un nouveau président, en la personne de Khadim Diop, annoncent les services du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne (MJECC). M. Diop, jusque-là président du conseil régional de la jeunesse de Thiès, remplace Maître Aliou Sow, en poste à la tête de l’instance nationale depuis 2008.



Le nouveau président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) a été élu à l’issue d’un scrutin tenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Dakar, dans le cadre de la Conférence nationale ordinaire du CNJS, rapporte un communiqué. Il a obtenu 52 voix contre 32 à son challenger, Ibra Diogop Ndiaye. La nouvelle équipe dirigeante du CNJS a été élu pour un mandat trois ans renouvelable.



Selon les services du MJECC, Mame Mbaye Ndiaye a magnifié la compétence de l’équipe sortante et relevé ‘’ tous les résultats enregistrés sous son magistère clairement présentés dans les rapports d’activités bilan’’.



‘’A travers ces activités, vous avez fini de prouver combien vous êtes porteurs de compétences dans votre rôle d’organe conseil pour la mise en œuvre de la politique publique de jeunesse’’, a appuyé le ministre à l’endroit de l’équipe sortante qui avait pris les rênes en 2008.