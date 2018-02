Diourbel, 27 fév (APS) - Le Directeur général de l’ONG américaine "Millenium Promise", Amadou Niang, s’est engagé, mardi, à réaliser, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), une étude pilote pour permettre la localisation des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) à Diourbel.

"Ce projet qui implique tous les partenaires va créer un consortium pour faire ce travail avec les services techniques à différents niveaux et les collectivités locales, pour bâtir une base de données qui sera utilisable pour le processus de formulation des décisions politiques", a-t-il expliqué.

M. Niang s’exprimait à l’occasion d’un Comité régional de développement (CRD) consacré au lancement de l’étude du projet.

Selon lui, "l’intégration des données dans le système de planification locale va permettre de connaître et d’évaluer la situation de référence pour chacun des indicateurs des ODD qui est pertinent par rapport au PSE et qui est localisable."

"Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des enquêtes seront effectuées par les services techniques et les collectivités, avec l’appui de l’UADB", a dit M. Niang, ajoutant que "cet exercice de collecte des informations va durer 6 mois".

Le Millénium Promise (MP) est une organisation internationale à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir le développement durable dans les communautés rurales à travers l’Afrique avec l’introduction de solutions innovantes et des systèmes adaptables et reproductibles visant à atteindre les objectifs de développement durable y compris celui concernant l’éradication de la pauvreté.