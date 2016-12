Fatick, 23 déc (APS) - Un montant de près de 1,5 milliard FCFA sera mobilisé en 2017 pour la région de Fatick, dans le cadre des réalisations du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS), a annoncé le chef d’antenne régionale de ce programme, Mamadou Camara.

‘’En 2017, on sera à presque 1,5 milliard de francs CFA de budget […] avec la poursuite des travaux qui sont entamés mais le démarrage aussi des ancrages 2’’, a-t-il dit.

Il s’exprimait au terme de la première réunion semestrielle

du Comité régional de concertation (CRC) du P2RS. Cette rencontre a permis de revenir sur le compte rendu de la première réunion du CRC, tenue le 8 juin 2016, de présenter le bilan des activités annuelles 2016 et de présenter la planification de l’année 2017 de la région de Fatick.

Il a annoncé la réalisation, dans le cadre du P2RS, d’une digue antisel à Diémou, afin de sécuriser 250 hectares. Il est également prévu une digue de même type à Djilor Péthie. Celle-ci ‘’va permettre de sécuriser 325 hectares’’, a-t-il souligné, signalant par la même occasion ‘’les autres travaux qui ont fait l’objet d’attribution comme les fermes aquacoles’’.

‘’On va réaliser une ferme à Missirah (Toubacouta), à Ndiaye-Ndiaye (Fatick), où on va également installer l’unité de fabrique d’aliment de bétail mais aussi la ferme aquacole qu’on va installer à Ndangane en collaboration avec l’ANA’’, a-t-il poursuivi.

De même, il a annoncé la construction de magasins

multifonctionnels, évoquant en même temps des études ‘’pour les nouvelles vallées qui ont été identifiées en rapport avec les collectivités locales qui ont adressé des requêtes’’.

Le chef de l’antenne régionale a par ailleurs fait le bilan

annuel de 2016, portant sur le démarrage des travaux de la digue antisel de Mbouloum, la réalisation de la digue de retenue d’eau de Balol Elimane à Niassène et de celle d’une autre retenue d’eau, dans la zone de Colobane. Le niveau d’exécution des travaux est de 23%, précise-t-on.

‘’Maintenant, par rapport aux autres activités d’infrastructures

comme les fermes aquacoles, le marché de bétail de Mbar et aussi les autres digues antisel de Ndiémou et de Djilor Péthie, les marchés sont déjà attribués, et les travaux seront entamés au début de l’année 2017’’, a-t-il assuré.