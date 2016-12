Dakar, 21 déc (APS) - Le chef d’Etat-Major général des Armées (CEMGA), le général de corps d’Armées Cheikh Guèye, va procéder jeudi à Saint-Louis à l’installation du nouveau commandant de la zone militaire 2, le colonel Mbaye Cissé, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le général Guèye a entamé lundi une tournée de prise de contact avec les états-majors et unités. Dans ce cadre, il inspectera à Saint- Louis, le 2-ème bataillon d’infanterie, le 12-ème bataillon d’instruction et le Prytanée Militaire Charles Tchororée, renseigne la même source.

Selon le communiqué, il est prévu dans cet établissement une remise d’insignes et la présentation de drapeau aux élèves des classes de sixième, sous la présidence du Vice-Amiral, Cheikh Bara Cissokho, sous-chef d’Etat-Major général des Armées.

Après sa prise de commandement, le CEMGA a entamé depuis lundi sa tournée de prise de contact avec les Etats-Majors et unités.

Il a visité lundi et mardi, l’Etat-Major de l’Armée de terre, le bataillon du train, le premier bataillon d’infanterie, le bataillon des parachutistes, la direction des transmissions et ses unités et le bataillon d’artillerie.

Le CEMGA a visité mercredi l’Etat-Major de l’Armée de Mer et ses unités, informe le communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).