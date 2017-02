Ndèm ( Bambey), 9 fév (APS) – L’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) va aider les artisans sénégalais dans les domaines de la formation, de la certification, de la labellisation et de la commercialisation, a promis son directeur général, Pape Hamady Ndao, mercredi.





Toute cette chaîne existe déjà à Ndém où sont pratiqués plusieurs métiers avec des produits ‘’made in Sénégal’’.

En visite dans cette localité du département de Bambey, Pape Hamady Ndao a indiqué que le modèle ‘’Maam Samba’’, qui existe depuis 25 ans, est valorisé au niveau des espaces ouverts à Dakar, Saly, en Europe et aux USA. Les pagnes tissés de différente couleur et les autres produits sont très bien appréciés à Milan, New York et ailleurs, a-t-il souligné.

Il a affirmé que l’intérêt particulier de reproduire les acquis à travers la valorisation des savoirs faire locaux pour maintenir les populations dans leur terroir est manifeste.



‘’Nous n’avons pas voulu faire le tour du Sénégal après notre nomination sans pour autant venir à Ndèm, matérialiser la vision du Président de la République Macky Sall et la projection de notre ministre Mamadou Talla qui voudrait que l’on soit partout où se trouvent les artisans’’, a-t-il expliqué.

Il s’est dit satisfait des réalisations faites à Ndèm dans le domaine de l’artisanat. D’après lui, le modèle initié par Serigne Babacar Mbow dans ce village situé à 12 km de Bambey, doit être démultiplié pour contribuer au développement du pays.

‘’Au-delà de la solidarité entre artisans, au-delà du modèle économique et social institué, Ndèm est un village où toute la population se retrouve au cœur de l’artisanat’’, a dit M. Ndao à la presse, à l’issue de la visite du village artisanal.

‘’On découvre à Ndèm tout ce qui se fait, en termes d’entreprise et d’organisation du travail artisanal dans le modèle type communautaire’’, a encore lancé le DG de l’APDA. Il a indiqué que cette visite l’a réconforté dans sa position et sa conception de la vision du Chef de l’Etat qui, à travers sa politique, voudrait résorber les déséquilibres.