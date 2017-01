Dakar, 10 jan (APS) – Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang a invité, mardi à Dakar, les jeunes à explorer l’auto emploi.





"Nous devons arriver à inverser cette lourde tendance qui fait ’fonctionnariser’ davantage l’emploi et convaincre les jeunes que la meilleure garantie de l’emploi est d’être son propre employeur" a dit le ministre qui ouvrait l’atelier training du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) organisé en prélude du Forum du premier emploi.



Mame Mbaye Niang a appelé les institutions de promotion de l’auto emploi à joindre leurs efforts à ceux du MEDS pour aider les jeunes à mettre en place leurs propres projets.



"Il faudrait, pour ce faire, que le système éducatif et l’enseignement supérieur en particulier offrent un cadre approprié à l’expression et au développement de la culture entrepreneuriale" a souligné le ministre qui a salué l’initiative du Forum du MDES.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Malick Sow a rappelé que le Plan de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche (PDESR 2013-2014), élaboré en collaboration avec le secteur privé, a permis "de mieux cerner les besoins de l’entreprise et d’adapter les programmes dispensés dans nos établissements scolaires".