Ourossogui (Matam), 1er fév (APS) - Les femmes militantes de l’Alliance pour la République, APR, au pouvoir) dénoncent la répartition des 20 millions de frs CFA dégagés par l’Etat pour les groupements féminins de la commune a rapporté, mardi, Mali Basse, leur porte-parole.



"Le maire a mal réparti l’enveloppe de 20 millions frs CFA destinée aux différents groupements féminins de la commune, ne servant que les femmes socialistes et ses amis" a soutenu Mme Basse à des journalistes.



Elle a indiqué que même la commission de distribution instaurée par le ministre Moustapha Diop en charge de la Microfinance et de l’Economie solidaire "a mal réparti les postes donnant 4 aux femmes socialistes et 2 aux militantes de l’APR du reste majoritaires".



"C’est pourquoi nous lançons un appel solennel au président de la République, Macky Sall pour qu’il nous octroie des financements" a-t-elle souligné.



Joint au téléphone par l’APS, le maire de la commune de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam a ramé à contre-courant, expliquant que "toutes les listes qui nous sont parvenues ont reçu des financements".



"Une cinquantaine de groupements féminins a reçu chacun une enveloppe de 350.000 frs CFA. Les femmes qui parlent n’ont en réalité pas déposé de liste de leurs groupements" a conclu l’édile de Ourossogui.





MMT/PON