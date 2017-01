Nianing (Mbour), 5 jan (APS) - Le maire de la commune de Malicounda (Mbour, ouest), Maguette Sène, a lancé, jeudi, les travaux de construction du centre secondaire d’état-civil du village de Nianing, d’un coût de 60 millions de francs CFA, a constaté l’APS.



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives et politiques, du directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), entre autres personnalités religieuses et coutumières.



‘’Notre lourde responsabilité en tant que représentants des populations au sein du Conseil municipal nous a commandé l’impérieux devoir de soulager les habitants de la zone sud avec ce centre qui va davantage rapprocher les administrés de leur administration’’, a expliqué Maguette Sène.



Il a ajouté que la réalisation de ces infrastructures s’inscrit dans sa volonté de faire de Malicounda ‘’une commune moderne’’, en dotant la commune de ‘’toutes les infrastructures essentielles au développement d’une ville saine, harmonieuse et épanouie pour les populations’’.



Selon lui, ce centre secondaire, dont les travaux vont durer six mois, est financé sur fonds propres. ‘’L’édification dudit centre obéit à un souci permanent de satisfaire des exigences majeures. Le périmètre communal est assez spécifique [...] Pour [aller] d’un point à un autre, les populations sont obligées de traverser une bonne partie de la commune de Mbour, engendrant naturellement toutes sortes de désagréments’’, a justifié M. Sène.