Saint-Louis, 12 jan (APS) – Un atelier de sensibilisation des acteurs du transport sur les projets de réforme des titres de transport s’est ouvert jeudi à Saint-Louis (nord), a l’initiative de la Direction des transports routiers, a constaté l’APS.



Divers acteurs du secteur du transport de la région de Saint-Louis prennent part à cette réunion "destinée à informer et sensibiliser sur les projets et réformes en cours sur les titres de transport", a laissé entendre Cheikhou Oumar Gaye, directeur des transports routiers.



S’adressant à des journalistes en marge de l’ouverture de la rencontre, M. Gaye a notamment insisté sur la nécessité de numériser les permis de conduire les certificats d’immatriculation afin de mieux sécuriser le secteur et prévenir les accidents de circulation.



"Il s’agit d’un grand projet de modernisation qui implique à terme une numérisation des titres de transport. Avoir un permis de conduire sans pour autant apprendre le code de la route pose un véritable problème de sécurité", a-t-il fait valoir.



Selon lui, tout le monde s’accorde sur l’importance de sécuriser les documents de transport pour permettre à l’Etat d’accroître ses recettes, combattre la fraude par le biais de l’instauration de cartes à puce.



"Au-delà de la numérisation des titres il également important de continuer à sensibiliser tout le monde. L’instauration du permis à points permettra à court terme de sanctionner plus rapidement l’utilisation du téléphone au volant", a-t-il fait savoir.