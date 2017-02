Dahra, 12 fév (APS) - Au total 56 professeurs d’éducation physique et sportive dont trois femmes en provenance des trois départements de la région de Louga ont pris part, ce dimanche à Dahra, à un stage d’initiation en rugby, a constaté l’APS.







Ce stage a pour but de favoriser la pratique du rugby dans la région en commençant par les enseignants qui auront le devoir de partager leur expérience avec leurs élèves, a déclaré Dame Assane Diouf, le formateur.



"Le rugby est une des disciplines sportives les plus encadrées et les moins dangereuses", a dit M. Diouf qui espère voir naître "d’ici 3 à 4 ans des équipes cadettes" dans la région grâce aux rudiments et fondamentaux assimilés par ces enseignants.



La demande a été très forte, a estimé M. Diouf qui affiche une grande fierté de travailler avec ces stagiaires "animés du simple plaisir d’introduire cette discipline" dans la région.



Ce stage a été organisé dans le cadre des Journées sportives régionales organisées dans les départements de Louga, Linguére et Kébémer. L’objectif visé par ces journées est d’introduire dans les mœurs locales la pratique massive du sport





