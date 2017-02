Dakar, 9 fév (APS) - Le Cadre multi-acteurs de suivi budgétaire vise à contribuer à renforcer la gouvernance dans la gestion des finances publiques à travers la création d’un espace de dialogue, de concertation et de mutualisation des moyens, a indiqué jeudi le ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la bonne gouvernance, Khadim Diop.



‘’Il s’agit d’un dispositif qui vise à contribuer à renforcer la gouvernance dans la gestion des finances publiques à travers la création d’un espace de dialogue, de concertation, de mutualisation des moyens et de mise en synergie", a déclaré M. Diop.



Il présidait une rencontre sur le comité de pilotage du Cadre multi-acteurs de suivi budgétaire, organisée par l’Ong 3D, en partenariat avec le ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la bonne gouvernance.



La transparence budgétaire se définit ainsi comme le fait de

faire pleinement connaître, en temps opportun et de façon systématique, les informations budgétaires, rappelle-t-on.



Ce cadre, a expliqué Khadim Diop, ‘’est une instance de concertation, de dialogue, d’harmonisation, de renforcement de capacités et de suivi participatif de la mise en œuvre du budget national (budget de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics)".



Le Cadre multi-acteurs de suivi budgétaire entre dans le

cadre du Programme USAID /Sunubudget, mis en œuvre par l’ONG 3D pour une période de 30 mois, avec un financement de deux millions de dollars.



Pour le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, ‘’le programme "Sunubudget" s’inscrit en droite ligne des actions du ministère de la Bonne gouvernance en développant des mécanismes et pratiques qui donnent corps aux principes de transparence, de participation et de redevabilité’’.



‘’Nous osons espérer qu’au Sénégal, on va aller vers une loi

sur l’accès à l’information sur le budget pour avoir un gouvernement ouvert’’, a ajouté M. Cissé.



Dans ce sillage, le président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, Babacar Diamé, précise que ‘’le suivi

budgétaire est important, car il permet une meilleure appréciation de son exécution". "Il y a tout un processus qui permet au citoyen de connaître le budget’’, a-t-il expliqué.



Le Cadre multi-acteurs de suivi budgétaire est composé du

ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la bonne gouvernance, de l’Ong 3D, du ministère de

l’Economie, des Finances et du Plan, de l’Assemblée nationale et du Réseau des parlementaires.



Il a pour missions de promouvoir le dialogue et la concertation entre l’Etat, la société civile le secteur privé, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs non étatiques sur les modalités d’élaboration du budget, de favoriser l’accès à l’information budgétaire et de vulgariser les informations budgétaires et financières