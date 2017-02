Thiès, 9 fév (APS) - Le mouvement "Convergence patriotique Sunu Reew ’’ , a été porté sur les fonts baptismaux, mercredi à Thiès, en vue de participer notamment à l’émergence de cette ville, qui, selon son président, Lamine Gaye, est longtemps restée victime des querelles politiques, malgré son "potentiel économique énorme".





M. Gaye a précisé que le mouvement vise à rassembler la jeunesse thié ssoise vers un seul objectif : le développement économique et social de la région de Thiès, et cela, loin des querelles politiciennes.





Il a en outre dit que le mouvement compte s’ouvrir plus tard à toutes les régions du pays, afin de mobiliser les jeunes dans le cadre d’un engagement citoyen dans le but de servir leur propre terroir et leur pays.





‘’Le Sénégal d’aujourd’hui a besoin d’une jeunesse responsable, face à son destin, pour un changement de comportements, afin d’assurer la marche du Sénégal de demain’’, a-t-il conclu.