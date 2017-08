Dakar, 21 août (APS) - Une délégation de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a été reçue lundi au ministère du Travail, du dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, pour une séance de travail ’’visant à informer sur les modalités de la déclaration de patrimoine et à recenser tous les assujettis à cet exercice de transparence et de bonne gouvernance", a appris l’APS.

A cette occasion, "les fondements juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui sous-tendent la création de l’OFNAC ont été partagés" par les deux parties, de même que "les fondements de la déclaration de patrimoine".

Les deux parties ont également évoqué les intérêts de la déclaration de patrimoine ainsi que "les critères d’assujettissement conformément à loi et son décret d’application", rapporte le communiqué.

.

De même source, il est signalé que la procédure de déclaration de patrimoine "a été bien explicitée et l’ensemble des structures du ministère et les responsables concernés ont été identifiés par l’OFNAC’’.

Aussi le ministre Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, a-t-il souligné "l’importance de la rencontre estimant qu’elle a permis de prendre connaissance des dispositions relatives à la déclaration de patrimoine".

M. Sy a salué "la ‘démarche de l’OFNAC et exprimé toute sa détermination et son engagement à collaborer avec l’instance nationale de lutte contre la fraude et la corruption afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle à travers les missions qui lui sont assignées".

De son côté, le vice-président de l’OFNAC, Cheikh Tidiane Mara, a "sensibilisé le ministre et ses collaborateurs sur l’importance de la déclaration de patrimoine qui n’est rien d’autre qu’un acte de transparence mis en place pour aider les différentes autorités assujetties à prouver que leurs biens sont acquis de manière licite".

BHC/BK