Palo (Thiès), 28 jan (APS) - Le secrétaire d’Etat, chargé de l’hydraulique rurale, Diène Faye a annoncé, samedi à Palo (Thiès), la réalisation prévue cette année de 251 forages pour un coût global de 60 milliards de frs CFA déjà mobiliser par le gouvernement.









L’Etat qui a fait du secteur de l’hydraulique sa priorité a réalisé en 5 ans, 700 forages motorisés à raison de 140 forages par an, pour résoudre la problématique de l’accès à l’eau partout au Sénégal a souligné le secrétaire d’Etat.



Diène Faye procédait à l’inauguration du forage de 100 m3 d’eau, et d’un puits d’un débit de 40 m3, dans le village de Palo, situé dans la commune de Mont Rolland (Thiès-ouest). L’ouvrage hydraulique est financé par l’ONG Allemande "Hilfe Fur Africa" à hauteur de 229 millions de francs CFA.



Après avoir saluer la coopération allemande, Diène Faye a rappelé aux populations la volonté du chef de l’Etat qui, à travers le programme d’urgence pour le développement communautaire (PUDC), entend doter les zones rurales de routes, de pistes de production, d’électricité, d’ouvrages hydrauliques pour le bien-être social des populations.



Pour sa part, le président fondateur de l’ONG "Hilfe Für Afrika", Franz Bickel, a dit sa satisfaction de la réalisation du château d’eau avec un puits d’un débit de 40 m3 d’eau et de l’installation solaire pour alimenter l’ouvrage en énergie.



Selon lui, son ONG s’est engagée depuis plus d’une trentaine d’années à soutenir les populations africaines, confrontées à des problèmes d’éducation, de santé et d’hydraulique.



Le maire de la commune de Mont Rolland, Ives Lamine Ciss a, lui, appelé les populations à une "utilisation judicieuse de l’ouvrage, sa bonne gestion, son entretien et une bonne entente dans l’exploitation pour sa pérennité".



L’édile de Mont Rolland a en outre remercié le gouvernement qui a doté sa commune d’un réseau hydraulique et d’électricité.



Les 8000 habitants de Palo vont bénéficier du château d’eau qui vient remplacer celui-là qui n’était plus fonctionnel depuis 2009, a souligné le président de l’Association pour le développement du village de Palo, Albert Faye.



Il a noté qu’à coté du château d’eau, un périmètre maraîcher est exploité par le groupement des femmes de Palo pour leur permettre de disposer d’activités génératrices de revenu.



BD/PON