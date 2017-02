Dakar, 2 fév (APS) - Le maire de la ville de Dakar, Khalifa Babacar Sall, a souligné jeudi l’urgence de prendre en compte la résilience pour faire face aux nombreuses crises et améliorer le bien-être des personnes vulnérables.



"Il est urgent de prendre en charge les enjeux liés à la résilience, non seulement pour renforcer la résilience face aux chocs et aux stress potentiels, mais aussi pour améliorer le bien-être des personnes vulnérables", a t-il dit.

Le maire s’exprimait avec la presse lors de la cérémonie de publication de la stratégie de résilience de la ville de Dakar.

"En lançant le programme 100 RC, la Fondation Rockefeller a voulu inciter les villes du monde à anticiper les crises et perturbations qui peuvent survenir et à les transformer en opportunités de développement", selon M. Sall.

La ville de Dakar "a bien fait" de répondre aux manifestations d’intérêts de la fondation Rockefeller, a t-il salué.



"Toutes les collectivités locales du monde ont compris la volonté de la communauté internationale de faire en sorte que les collectivités locales soient au cœur du développement mondiale", a-t-il encore soutenu.



"On peut intégrer le dispositif pour que les collectivités locales prennent leurs parts et places. Et de ce point de vue la résilience est un moyen par lequel nos populations et nos gouvernements locaux feront preuve de leur capacité à intégrer ce dispositif mondial", a dit Khalifa Sall.



"Il s’agit d’anticiper les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir faire face, trouver des solutions", a-t-il poursuivi.

"Avec la publication de sa stratégie de résilience, la première en Afrique, Dakar contribue à diffuser le concept de résilience urbaine aux villes du monde", selon M. Sall.

Il a rappelé que la ville de Dakar a été sélectionnée en 2013 lors de la première phase du programme des 100 villes résilientes, par la fondation Rockefeller, "ce qui,selon lui, confirme son statut de pionnier".