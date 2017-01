Dakar, 26 jan (APS) - "Près de 200" personnes se sont inscrites sur la liste des participants au "Marathon de Dakar 2017", une semaine après l’ouverture des inscriptions à cette compétition prévue les 15 et 16 avril, a indiqué l’un des organisateurs, François Depieds, jeudi, à Dakar.



Le comité d’organisation du marathon souhaite y faire participer 13.000 coureurs, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse en prélude à ce marathon dont la première édition a eu lieu en 2016.



"Nous attendons 13.000 coureurs parce que c’est le nombre au-delà duquel nous ne pouvons pas aller pour des raisons sécuritaires et sanitaires", a expliqué M. Depieds.



"Nous avons ouvert les inscriptions depuis une semaine pour le marathon. On a enregistré près de 200 inscrits, une semaine seulement après l’ouverture des inscriptions. Nous sommes confiants", a-t-il dit.



François Depieds précise que le "Marathon de Dakar" est une "course pour tous", le grand public, par opposition aux compétitions réservées aux coureurs professionnels. "Nous aurons une course pour les enfants, sur deux et trois kilomètres, le samedi 15 avril, et la course sur cinq kilomètres réservée aux femmes", a-t-il précisé.



"La totalité des droits de participation à cette course réservée aux femmes sera versée à une association qui lutte contre les cancers chez les femmes", a annoncé François Depieds. Les montants des droits d’inscription varient de 500 francs CFA à 2.000, selon M. Depieds.



"Le dimanche 16 avril, poursuit-il, les participants vont courir sur 42,195 kilomètres (marathon), 21,097 kilomètres (semi-marathon) et 10 kilomètres, en partant de la place de l’Obélisque", a-t-il précisé.



Selon François Depieds, le comité d’organisation de la compétition va "installer un village et une tente", où les coureurs inscrits viendront retirer leur dossard.



La sensibilisation sur certaines maladies est l’un des objectifs de cette compétition, dont les organisateurs se rendront dans les écoles, les quartiers et les universités, afin de la rendre populaire, selon M. Depieds.



Lors d’une précédente conférence de presse, le comité d’organisation du "Marathon de Dakar 2017" avait annoncé la participation d’une vingtaine de coureurs internationaux devant venir de cinq pays.