Dakar, 14 mars (APS) – Les compétitions sportives prévues au Sénégal sont suspendues à partir de ce samedi 14 mars, ‘’pour une durée d’un mois’’, a déclaré le ministre des Sports, Matar Ba.

‘’Les autorités administratives et locales, les présidents des fédérations et des groupements sportifs, les acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des compétitions sportives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision…’’ a ajouté M. Ba.

Il a reçu en audience les présidents des fédérations et groupements sportifs, dans le cadre de lutte contre l’épidémie de maladie à coronavirus.

Le président de la République, Macky Sall, a pris plusieurs mesures dont ‘’l’interdiction pour trente jours de toutes les manifestations publiques’’.