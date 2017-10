Dakar, 18 oct (APS) - Le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, a publié, mercredi à Dakar, une liste de 25 footballeurs en perspective de la double confrontation avec l’Afrique du sud les 10 et 14 novembre prochains comptant pour les 2e et 6e journées du groupe D et du 3e tour des préliminaires de la Coupe du monde Russie 2018, a constaté l’APS.





Les joueurs sélectionnés pour ces matchs internationaux sont :



— Clément Diop (Los Angeles Galaxy, Etats-Unis)

— Khadim Ndiaye (Horoya Athletic Club, Guinée)

— Alfred Gomis (Spal 2013, Italie)

— Kalidou Koulibaly (SSC Naples, Italie)

— Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie)

— Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie)

— Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City, Angleterre)

— Cheikhou Kouyaté (West Ham, Angleterre)

— Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre)

— Keïta Baldé (As Monaco Fc, France)

— Moussa Sow (Al Ahly, Dubaï)

— Moussa Konaté (Amiens Sporting Club Football, France)

— Moussa Wagué (Kas Eupen, Belgique)

— Salif Sané (Hanovre 96, Allemagne)

— Alfred Ndiaye (Wolverhampton Fc, Angleterre)

— Opa Nguette (Football Club de Metz, France)

— Fallou Diagne (Football Club de Metz, France)

— Sadio Mané (Liverpool, Angleterre)

— Adama Mbengue (Caen, France)

— Diafra Sakho (West Ham, Angleterre)

— Saliou Ciss (Angers SCO, France)

— El hadji Assane Dioussé (As Saint-Etienne, France)

— Mbaye Hamady Niang (Torino Football Club, Italie)

— Youssouf Sabaly (Girondins de Bordeaux, France)

— Serigne Modou Kara Mbodji ( Anderlecht, Belgique)