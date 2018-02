Dakar, 22 fév (APS) - Le comité des supporters "Allez Casa", affilié au club fanion de Ziguinchor (sud), annonce organiser samedi une rencontre de mise à niveau au profit de ses membres, en vue de "contribuer à la promotion et au renforcement de la culture de la sportivité".



La rencontre, prévue à partir de 8h 30, à l’Ecole nationale de Police, à Dakar, "vise de façon spécifique à promouvoir une meilleure connaissance des dispositions qui encadrent le supporter membre de Allez Casa", rapporte un communiqué.

"Elle poursuit par ailleurs l’objectif de faciliter l’appropriation des textes de la Fédération sénégalaise de football ainsi que de la Ligue sénégalaise de football professionnel encadrant le supporter", précise le communiqué.

Après cette rencontre, "les membres du Comité Allez Casa doivent être mieux imprégnés des textes de la Fédération sénégalaise de football portant sur le supporter", selon la même source.

Elle ajoute que ce sera également l’occasion pour les participants de "s’approprier davantage les instruments disciplinaires qui encadrent l’action du supporter du comité Allez Casa et les recommandations issues de cette rencontre de mise à niveau seront versées dans les documents préparatoires de l’assemblée générale d’information du Casa Sports" de .

Sont attendus à cette rencontre, les membres délégués des sections et des sous-comités composant le comité "Allez Casa" au niveau national.

Il y aura aussi des représentants d’associations sportives sénégalaises (CNOSS, FSF et Ligue), de la Direction du Casa-Sports et d’anciens dirigeants du Casa-Sports et d’Allez Casa", indique le communiqué.

Fondé en 1979, le comité des supporters "Allez Casa" compte des sections dans la plupart des centres urbains et ruraux du Sénégal. Il revendique des milliers de membres.

Le comité Allez-Casa dit s’être doté "d’instruments destinés à promouvoir la culture de la sportivité, de la citoyenneté et du civisme dans ses rangs. Ces instruments ont vocation de prévenir la violence et l’incivisme dans les stades et en dehors".

Le comité "Allez Casa" a reçu le prix des supporters "les plus fair-play d’Afrique", décerné par la Confédération africaine de football (CAF) lors de ses Awards tenus en janvier 2016, à Abuja, au Nigeria.

Ces supporters qui s’identifient naturellement au Casa-Sports de Ziguinchor, sont devenus des avec le temps des soutiens affirmés des différentes équipes nationales de football et de basket principalement.

