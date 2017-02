Kaffrine, 6 fev (APS) - Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow a estimé, lundi à Kaffrine, que dès que le Cameroun s’est défait du Sénégal aux tirs au but en quarts de finale "il était clair qu’il devenait un prétendant au trophée".







"Depuis que le Cameroun a battu le Sénégal, il était clair que le Cameroun devenait un prétendant au trophée" a réagi Abdoulaye Sow invité à commenter le sacre des Lions indomptables àla CAN Gabon 2017.



Le Cameroun a battu, mardi, en finale de la coupe des nations, l’Egypte par 2 buts à 1.

"Je félicite la fédération camerounaise et l’équipe du Cameroun qui a montré que le Sénégal n’était pas faible", a ajouté M. Sow.

"Le Sénégal a une bonne équipe qu’il ne faut jeter en pâture, il faut

la renforcer et la réorganiser davantage et aller à l’assaut de la CAN

2019", a-t-il souligné, ajoutant que "le soir du sacre n’est plus loin si le Sénégal continue à travailler".

