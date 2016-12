Dakar, 20 déc (APS) – L’équipe nationale de beach soccer vainqueur du titre de champion d’Afrique 2016, arrive à Dakar vers 14h, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.







En plus de ce 4-ème titre continental après ceux de 2008, 2011 et 2013, les Lions ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la Coupe du monde de beach soccer prévue en avril 2017 aux Bahamas.



L’équipe dirigée par Ngalla Sylla a réussi un parcours sans faute lors de cette CAN qui a eu lieu à Lagos (Nigéria) remportant tous ses matchs.



Au premier tour, ils ont respectivement battu le Maroc 2-1, Madagascar 3-1, la Libye 10-2 avant d’éliminer l’Egypte en demi-finales 5-2.



En finale, le Sénégal a battu le pays organisateur, le Nigéria 8-4. Le Sénégal et le Nigéria seront les deux représentants du beach soccer africain à la Coupe du monde de la discipline.





