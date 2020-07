Dakar, 9 juil (APS) – Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) réuni ce mercredi a validé le projet de candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN de beach soccer, a appris l’APS.



Cette validation a été faite ‘’sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle’’, a précisé la FSF dans un communiqué.



Dans un entretien avec l’APS, lundi dernier, le sélectionneur de l’équipe nationale, Ngalla Sylla, avait plaidé pour la tenue d’une phase finale de beach soccer au Sénégal qui a déjà remporté cinq éditions.



L’Ouganda désigné pays hôte de la prochaine édition de la CAN de beach soccer, a déclaré forfait, avait annoncé la Confédération africaine de football lors de la dernière réunion de son Comité exécutif, le 30 juin.



Le Comité exécutif de la FSF a approuvé lors de sa réunion ’’le démarrage effectif de la construction des sièges des Ligues de Kaolack, Kaffrine et Fatick qui sera financé sur fonds propres’’.



Il a également approuvé la signature de la convention de financement des travaux de pose d’un gazon synthétique sur le terrain du stade Maniang Soumaré de Thiès entre la Fifa et la FSF.



’’Les travaux sont prévus pour démarrer dans les deux prochains mois’’, indique le communiqué.



